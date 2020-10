Roma, Calenda scalda motori: registrato sito calendasindaco.it

(Fotogramma)

di Antonio Atte

Carlo Calenda pronto a lanciare la sua 'Opa' sul Campidoglio? L'ex ministro dello Sviluppo economico e leader di 'Azione' domani sarà ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa': in quella sede Calenda potrebbe sciogliere la riserva e ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Roma. Intanto, come rileva l'Adnkronos, l'ex titolare del Mise fa già la sua prima mossa assicurandosi il dominio del sito 'calendasindaco.it', registrato lo scorso 7 ottobre a nome dell'Associazione Azione con sede a Roma in Via Poli 3. Sulla sua pagina Facebook, invece, Calenda posta una foto che a molti sembra il preludio di una discesa in campo: nell'immagine, accompagnata dalla scritta "studio matto e disperatissimo", si vedono alcuni volumi sul tema 'Roma Capitale' sparsi scrivania di Calenda.

