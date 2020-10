De Luca contro Halloween, il video finisce sulla stampa inglese

Sta superando i confini della Campania e dell'Italia il video in cui il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca bolla Halloween come "un'immensa idiozia" e "una stupida americanata", annunciando "il coprifuoco" dalle ore 22 nel weekend a cavallo tra ottobre e novembre.

A riprendere il passaggio dell'ultima diretta Facebook del governatore campano è The Independent, quotidiano britannico online, che pubblica il video e un breve articolo: "Halloween è questa immensa idiozia, questa stupida americanata che abbiamo importato anche nel nostro Paese, è un monumento all'imbecillità", è il passaggio citato dall'Independent.

Il giornale spiega che "il governatore di centrosinistra della Campania, che include Napoli, ha detto che la chiusura inizierà alle 22" mentre si registra "un forte aumento di casi di Covid-19 questo mese". Il quotidiano britannico ricorda inoltre l'ormai celebre minaccia dei "Carabinieri con il lanciafiamme" contro le feste di studenti annunciata dallo stesso De Luca in un video risalente allo scorso 20 marzo, in pieno lockdown. Anche in quel caso il video trovò ampia diffusione sul web, arrivando ad essere condiviso, insieme ai video di altri amministratori locali italiani, dalla top model Naomi Campbell.

De Luca contro Halloween: "Tutto chiuso alle 22"