Manovra, al via il Cdm

E' appena iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Sul tavolo in particolare il via libera alla legge di bilancio e il Documento programmatico di bilancio, e un decreto legge in materia di riscossione esattoriale.

Il Cdm convocato per le 23.30 è slittato per una riunione fiume sul nuovo dpcm con le misure per arginare il coronavirus, riunione che ha visto il premier Conte al tavolo con i capi delegazione di maggioranza e i ministri Gualtieri e Boccia.