Nuovo Dpcm, ira dei sindaci: "Scaricabarile su coprifuoco"

(Fotogramma)

"Il governo, senza nemmeno affrontare il tema nelle numerose riunioni di queste ore, inserisce in un Dpcm una norma che sembra avere il solo obiettivo di scaricare sulle spalle dei sindaci la responsabilità del coprifuoco agli occhi dell'opinione pubblica. Questo non lo accettiamo". Lo dichiara il sindaco di Bari Antonio Decaro, presidente dell'Anci, dopo il varo del nuovo dpcm. Il provvedimento prevede che i sindaci possano chiudere vie e strade dopo le 21 per evitare assembramenti.

"Ci saranno le forze dell'ordine a controllare le aree pubbliche in cui sarà vietato l'ingresso e a riconoscere residenti e avventori dei locali? I cittadini non si sposteranno da una piazza a un'altra? Nei momenti difficili le istituzioni si assumono le responsabilità non le scaricano su altre istituzioni con cui lealmente dovrebbero collaborare. I sindaci sono abituati ad assumersi le loro responsabilità. Vorremmo che tutte le istituzioni facessero lo stesso", aggiunge.

"I sindaci dovranno disporre chiusure e restrizioni Covid? Mancano dati, informazioni, forze ordine e strumenti adeguati alla richiesta.. Attendiamo di leggere dpcm", scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.