Nuovo dpcm, Meloni: "Governo arranca davanti a seconda ondata"

"Dopo mesi persi a occuparsi di amenità come i banchi a rotelle e i monopattini, ora il governo arranca nell'affrontare la seconda ondata. All'incompetenza si aggiunge la spocchia di voler fare da solo, rifiutando ogni collaborazione. Le telefonate a tre minuti dalle conferenze stampa non significano collaborare". Lo scrive su Facebook la leader di Fdi, Giorgia Meloni, dopo la conferenza stampa in cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato il nuovo dpcm.