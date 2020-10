Nuovo Dpcm, scuola: misure in vigore non subito

(Fotogramma)

Dal ministero dell'Istruzione fanno sapere che "le misure per la scuola contenute nel Dpcm non entreranno in vigore da domani, ma fra qualche giorno, per garantire una migliore organizzazione. Nelle prossime ore il Ministero dell’Istruzione darà indicazioni più specifiche alle scuole e alle famiglie".

"Le attività scolastiche continueranno in presenza, è un asset fondamentale per il nostro paese. Per le scuole secondarie di secondo grado, verranno favorite modalità più flessibili dell'attività didattica, con ingresso degli alunni dalle 9 e con turni pomeridiani se possibile. E' previsto che le università attuino piani di organizzazione della didattica in funzione delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale", ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustrando le misure previste dal nuovo Dpcm.