Salvini: "Conte collabora? Un minuto al telefono"

(Fotogramma)

“Dopo mesi che facciamo proposte su lavoro, scuola, cassa integrazione e sanità, inascoltati, una telefonata di 60 secondi stasera alle 21.31 prima di andare in diretta tivù. Non è questo il mio concetto di 'collaborazione'”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo la telefonata del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier ha illustrato il contenuto del nuovo dpcm e ha preannunciato il passaggio in Parlamento nei prossimi giorni.