Conte: "Manovra per restituire fiducia, no aumento tasse"

"La manovra ha un'impostazione di forte espansione, non prevediamo aumenti di tasse, una scelta precisa e un impegno politico perseguito fino all'ultimo. Non prevediamo aumenti di tasse nonostante la grave recessione. Con il decreto fiscale abbiamo invece sospeso le cartelle esattoriali". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, per illustrare i contenuti della manovra varata.

"L'importo complessivo della manovra è di 39 miliardi di euro, 24 miliardi per la legge di bilancio e 15 vengono collegati al programma Next Generation Eu. Sono risorse significative, nonostante il contesto difficile che stiamo vivendo''. Una manovra, rimarca Conte, che "ha due obiettivi: sostegno e rilancio dell'economia. Abbiamo elaborato un progetto che guarda a restituire fiducia e sviluppo al paese".

"Abbiamo posto un primo tassello per la riforma fiscale grazie all'assegno unico -spiega ancora Conte-, abbiamo stanziato 5,6 miliardi per il prossimo anno e portato a regime il taglio del cuneo fiscale. Per i prossimi mesi ci affideremo a una legge delega per ridefinire le modalità di riscossione e riformare il processo tributario: vogliamo realizzare un intervento complessivo che riguarda anche l'Irpef e la riforma delle aliquote. Per questo, stanzieremo 8 miliardi".

"Il piano Italia cashless partirà già da dicembre per un sistema più digitale e trasparente con vantaggi sia per i consumatori che per i commercianti. Consentirà a tutti gli acquirenti che acquistano con carte e app rimborsi sino al 10%, con un super cashback fino a 3mila euro per chi userà la carta e con la lotteria degli scontrini", tutto "senza svantaggiare chi, per ragioni personali, resta legato all'uso del contante".

Anche secondo Gualtieri la manovra 2021 ''è importante e ambiziosa" e "offre un forte impulso per la ripresa economica, puntando su investimenti, istruzione, welfare, sanità''. ''Complessivamente il governo per il 2021 mobilita circa 70 miliardi di euro di risorse per la ripresa". In particolare, ai 39/40 miliardi della manovra vanno aggiunti 19 miliardi per la disattivazione delle clausole di salvaguardia Iva e altri ''12 miliardi di interventi aggiuntivi''.

''Complessivamente per la sanità'' nel 2021 sono previsti ''4 miliardi ulteriori, dopo oltre un miliardo'' già stanziato con il decreto legge agosto, spiega il ministro. Si tratta di ''un capitolo comprensibilmente molto significativo''.