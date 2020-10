Covid, Conte riferisce in Senato mercoledì

(Foto Fotogramma)

Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, riferirà in Senato mercoledì alle 16 sull'emergenza Covid e sulle misure contenute nell'ultimo Dpcm firmato ieri sera. Lo stesso presidente del Consiglio, ieri in conferenza stampa, aveva spiegato di aver sentito i presidenti delle due Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, annunciando la propria disponibilità a intervenire in Parlamento.

Il premier: "Curva contagi in preoccupante risalita"