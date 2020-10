Mes, Renzi: "No di Conte è grave errore"

(Fotogramma)

"Dicendo No al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto un danno per gli italiani". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook dopo le parole pronunciate ieri dal presidente del Consiglio.

"I soldi del Mes sono dei prestiti, non possono finanziare spese aggiuntive, si possono coprire spese già fatte e vanno a incrementare il debito pubblico. Se li prendiamo dovrò intervenire con tasse e tagli perchè devo mantenere il debito sotto controllo", ha detto Conte.