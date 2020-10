Calenda: "Chiedo voto a tutti i cittadini romani"

(Fotogramma)

"Io devo chiedere voti a tutti i cittadini romani, che non fanno quello che dicono i partiti. La proposta del candidato conta, la credibilità di quello che ha fatto o no, questo è il bello della comunali rispetto alle politiche". Lo ha detto Carlo Calenda a 'L'aria che tira', assicurando di essere "in campo, fino in fondo, farò lo sforzo più coesivo possibile per parlare a tutti i cittadini".

Quanto alle primarie del centrosinistra a Roma "ne discuto con loro. Però ritengo che sia un discorso privo di senso in questo momento". E sull'ipotesi che ci sia anche un un candidato del Pd a sindaco di Roma dice: "La città si risolleva se si parla a tutti, se ci si richiude in un orizzonte strettissimo non si fa del bene alle elezioni e anche dopo". "Per adesso sono candidato io, e anche di Azione. Cosa farà il centrosinistra lo deve decidere il centrosinistra", aggiunge.