Centrodestra, vertice Salvini-Meloni-Tajani

Si terrà oggi alle 15 il vertice del centrodestra. Appuntamento negli uffici della Lega al Senato, con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. L'incontro, era stato convocato inizialmente lo scorso 15 ottobre, ma poi era stato fatto slittare, in segno di lutto per la morte di Jole Santelli.

L'appuntamento è probabilmente negli uffici della Lega al Senato. Sul tavolo la scelta dei candidati sindaci in vista delle elezioni in città strategiche come Roma Milano e Torino. Salvini, Meloni e Tajani si confronteranno sulle amministrative: Lega Fdi e Fi sono a caccia di volti nuovi, nomi forti e competenti, capaci di attrarre consensi anche fuori dal perimetro del centrodestra, per lo più estranei alla politica, meglio se civici.

Subito dopo l'incontro a tre, riferiscono fonti parlamentari, alle 17 il vertice si allargherà ai capigruppo delle opposizioni per coordinare l'azione del centrodestra in Parlamento, a cominciare dalla legge finanziaria. I presidente di deputati e senatori che sono positivi (come l'azzurra Maria Stella Gelmini e l'esponente di Fdi Francesco Lollobrigida e il leader di Noi per l'Italia Maurizio Lupi) o in quarantena potranno collegarsi a distanza per seguire da 'remoto' la discussione.

Il vertice a tre si doveva tenere in un primo momento giovedì scorso, negli uffici al Senato della Lega, ma era stato rinviato per l'improvvisa scomparsa della governatrice azzurra della Calabria, la deputata Jole Santelli.