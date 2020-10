Covid, anche in Piemonte centri commerciali chiusi sabato e domenica

(Fotogramma)

Anche il Piemonte chiuderà i centri commerciali sabato e domenica, eccenzion fatta per quelli dei generi alimentari. Lo ha annunciato il presidente Alberto Cirio, intervenendo a Tagadà su La7. ''Entro questa sera firmerò un'ordinanza che chiude i centri commerciali sabato e domenica su tutto il territorio regionale e che, quindi, tiene aperto solo la parte alimentare e solo le farmacie, dunque quelli che sono i beni di prima necessità''.

''In Piemonte - ha aggiunto Cirio - abbiamo già chiuso tutte le attività a mezzanotte anche se non c'è come in Lombardia il coprifuoco che significa che non esci più di casa se non per i motivi eccezionali che sono indicati. In Piemonte, però - ha precisato Cirio - non ci sono bar, non ci sono ristoranti, non ci sono attività''. ''Si tratta di una misura di grande rigore, come la chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica è una misura anti assembramento molto forte".