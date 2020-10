Salvini: "Troppi virologi in tv, terrorismo non fa bene"

(Fotogramma)

“Penso ci siano troppi virologi in televisione, con tutto il rispetto. Penso debbano parlare con i dati reali e con i numeri e non fare supposizioni: non abbiamo bisogno di preoccupazioni, paura e terrorismo. Se ci sono dati scientifici si faccia una scelta perché la paura non fa bene a nessuno, né a Napoli né all’Italia". Così il leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Radio CRC Targato Italia, durante la trasmissione ‘Più di Così’, riguardo la situazione Covid in Italia e l'ipotesi di adozione di provvedimenti più severi per Milano e Napoli.