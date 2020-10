M5S, Stati Generali slittano al 14-15 novembre

"La pandemia che stiamo attraversando richiede assunzione di responsabilità da parte di noi tutti e assoluto rispetto delle norme igienico sanitarie e delle restrizioni. Gli Stati Generali del MoVimento 5 Stelle sono un momento di confronto ormai non rinviabile, ma in ottemperanza alle disposizioni assunte del Governo, l'incontro nazionale non potrà che essere svolto a distanza". Lo comunica il capo politico del M5S Vito Crimi in un post sul Blog delle Stelle. "Per poter predisporre la modalità telematica che consenta ai tavoli di lavoro di potersi confrontare approfonditamente, la due giorni di chiusura dovrà essere rinviata di una settimana e pertanto si svolgerà nelle date del 14 e 15 novembre", aggiunge Crimi.