Covid Basilicata, da venerdì almeno 50% Dad alle scuole superiori

(Fotogramma)

Il governatore della regione Basilicata Vito Bardi ha firmato un'ordinanza per contenere e contrastare i rischi di contagio da coronavirus. Nella regione da venerdì le scuole superiori "adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, in tutte le classi del ciclo di istruzione in modalità alternata alla didattica in presenza. Detta disposizione non si applica alle prime classi di ogni tipologia di indirizzo e articolazione", si legge nell'ordinanza.