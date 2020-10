Fisco, Castelli (Mef): "Superbonus per tutto 2021 e oltre con fondi Ue"

Il superbonus green "durerà per tutto il 2021" e per le case popolari "fino al 30 giugno 2022", il restante sarà finanziato con il recovery fund. Lo ha indicato in un'intervista all'Adnkronos il viceministro al Mef Laura Castelli. "E' appena partito - dice - si tratta di una misura storica che prevede la cessione del credito al sistema bancario, una battaglia storica del Movimento 5 Stelle".