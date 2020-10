È morto Giusi La Ganga, storico esponente del Psi

(Fotogramma)

Si è spento questa notte a Torino Giusi La Ganga, aveva 72 anni. In passato parlamentare del Psi di cui è stato per anni esponente di spicco, nel 2001 si impegna a sostegno della candidatura a sindaco di Torino di Domenico Carpanini e poi di Sergio Chiamparino. Successivamente ha promosso l’associazione ‘Politica- Socialista per il partito democratico’ ed ha aderito al Pd. Nel luglio del 2013 entrò nel consiglio comunale di Torino con la carica di consigliere comunale dove rimase fino al 2016.