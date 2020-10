Quirinale, oltre allo chef positivi al Covid due addetti alle cucine

(Fotogramma)

Al Quirinale tutte le misure di sanificazione sono state adottate per le cucine e gli spazi ad esse prossimi, dopo il caso di positività di uno degli chef, risalente a oltre una settimana fa. Sono stati effettuati i tamponi al personale a contatto e due persone, oltre allo chef, sono risultate positive ai test. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a quanto si è appreso, sta bene e non è in isolamento.