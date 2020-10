Speranza: "Misure oggi per evitare interventi drastici"

(Fotogramma)

"L'obiettivo è di governare la curva e raffreddare la situazione per evitare che l'incremento possa continuare. Servono misure rigorose, oggi siamo in tempo con misure robuste e serie per poter evitare interventi più drastici". E' quanto avrebbe detto, a quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell'incontro del governo con Regioni, Comuni e Province. "Ieri, dal monitoraggio settimanale fatto insieme alle Regioni, l'RT è risultato a 1.5: va assolutamente abbassato perché non è sostenibile", anche se "non possiamo avere l'obiettivo immediato di azzerarlo", avrebbe detto Speranza, spiegando che sulle nuove misure c'è "un'interlocuzione anche con il Cts".