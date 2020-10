Casalino positivo: "L'ho scoperto ieri sera"

(Fotogramma)

"Ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19". Lo dichiara Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Consiglio. "L'ultima volta che ho lavorato in Presidenza del Consiglio è stato martedì, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso - prosegue - ancora mercoledì risultavo negativo al tampone".