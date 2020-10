Nuovo Dpcm, Conte ha firmato: le misure

(fotogramma)

Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha firmato nella notte il nuovo Dpcm con le nuove misure restrittive anti Covid. Nel nuovo Dpcm è stato confermato lo stop per bar e ristoranti alle 18. Le misure anti Covid contenute nel nuovo provvedimento firmato da Conte e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, saranno in vigore da domani, lunedì 26 ottobre e ''sono efficaci'' fino al 24 novembre prossimo. E' quanto si legge nelle disposizioni finali del testo. Sarà il premier a illustrarle in giornata.

Nuovo Dpcm, le misure

Nuovo Dpcm, bar e ristoranti chiusi alle 18

Nuovo Dpcm, chiusi impianti sciistici

Nuovo Dpcm, teatri e cinema chiusi