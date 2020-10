Scuola, Azzolina: "Criticità soprattutto sui trasporti"

(Foto Fotogramma)

"Certamente la scuola muove 9 milioni di persone tra studenti e personali. E' evidente a tutti che adesso ci sono delle criticità, soprattutto sui trasporti". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a 'Che tempo che fa' su Rai Tre.

"Il governo ha dato 300 milioni di euro per i trasporti. Auspico che in questo periodo si debba assolutamente intervenire in quei settori in cui ci sono delle criticità", ha rimarcato l'esponente 5 Stelle.

"I nostri studenti della scuola secondaria di secondo grado hanno il diritto di frequentare in presenza e di andare a scuola in sicurezza", ha sottolineato la ministra aggiungendo: "L'Italia è l'unico paese che dà le mascherine a tutti gli studenti e al personale scolastico".

"Chiedo test rapidi da agosto nelle scuole. Ci sono Asl che i tamponi li fanno subito" e altre no, dice ancora Azzolina, sottolineando che "la scuola non ha inciso nell'aumento dei contagi".

"Se ci sarà da modificare le misure, sulla base di ciò che accadrà, noi lo faremo", ha poi aggiunto la ministra.