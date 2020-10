Burioni e Salvini 'complottista': "Mi arrendo"

(Fotogramma)

"Mi arrendo. Se in un momento come questo il leader di un importante partito gioca a fare il complottista, è inutile smentire o ribattere. Anzi è inutile parlare". E' lo sconsolato tweet del virologo Roberto Burioni a commento di un altro cinguettio, che ritwitta. "Questa settimana è in programma il Cda di Aifa - si legge nel tweet del leader della Lega Matteo Salvini -. Mi auguro che si apra all'utilizzo di tutti i farmaci utili a curare il Covid, anche quelli che 'danno fastidio' alle multinazionali perché costano poco".