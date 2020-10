Covid, senatrice M5S Matrisciano: "Maledetto virus non mi ha risparmiato"

(Foto da Facebook)

"Questo maledetto virus non ha risparmiato neanche me. Ha avuto la febbre e forti dolori in tutto il corpo. Da quando ho cominciato ad accusare i primi sintomi, a scopo preventivo, mi sono messa in isolamento volontario. Solo ieri sera ho ricevuto l'esito e, purtroppo, il tampone è positivo. Per trasparenza e correttezza, anche in ragione del ruolo che rivesto da parlamentare del Movimento 5 Stelle e da presidente della commissione Lavoro del Senato, ho deciso di rendere pubblica questa informazione, perché spero possa contribuire, anche la mia testimonianza, a sensibilizzare i cittadini sull'importanza delle misure di prevenzione e precauzione". Lo scrive su Facebook la senatrice del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Lavoro di palazzo Madama, Susy Matrisciano, risultata positiva al Covid-19 e in isolamento nella sua abitazione.

"L'aumento dei contagi in tutta Italia deve indurre a un maggiore senso di responsabilità collettiva, perché la situazione è seria e il virus circola. Proteggete voi stessi e le persone che amate: indossate la mascherina, mantenetele distanze, lavatevi spesso le mani e fate attenzione, riducete le occasioni di incontro a quelle necessarie. Tutti piccoli ma grandi gesti che possono fare la differenza. Se a prevalere sarà un rinnovato spirito di comunità riusciremo a trasformare questa emergenza in una straordinaria occasione di cambiamento personale e collettivo. Io, intanto, continuo a lavorare in isolamento, perché chi si ferma è perduto e poi lo devo a quanti hanno creduto e credono in questa straordinaria comunità di cittadini-portavoce, che è il Movimento 5 Stelle", conclude.