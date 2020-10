Covid, Codacons: "Riapertura ristorante Camera grave, denunceremo per abuso d’ufficio"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"La riapertura del ristorante alla Camera? E un fatto grave: li denunceremo alla magistratura per abuso di atti d’ufficio, perché si sono qualificati ancora una volta come cittadini diversi da tutti gli altri italiani, che invece sono costretti a mangiare a casa la sera". Così all’Adnkronos il presidente del Codacons Carlo Rienzi, commentando la notizia della riapertura, a partire da oggi, del ristorante della Camera dal lunedì al giovedì per un massimo di 40 deputati a sera.

"La Camera evidentemente -ironizza Rienzi- si considera un alberghetto di buona categoria, perché è l’unica che può tenere un ristorante aperto mentre i ristoranti di tutto il resto d’Italia sono costretti a chiudere. A questo punto troveremo tutti una scusa per andarli a trovare, e poter usufruire anche noi del loro servizio".