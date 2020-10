Salvini: "Non stimo Macron, ma è molto più serio di Conte"

Foto Fotogramma

"Io non sono un tifoso di Macron, io stimo Marine Le Pen e l'idea di una Francia diversa. Ma pensate alla differenza tra Macron e Conte: Macron va in tv una volta ogni tanto a comunicare scelte precise e nette. Conte un giorno sì e un giorno no è in tv a dire tutto e il contrario di tutto, gli italiani hanno bisogno di certezze. Le ultime scelte del governo servono a salvare vite? No perché se non intervieni su trasporto e scuola non serve a nulla". Lo dice Matteo Salvini a Tg2 Post.

"Macron si sta dimostrando più serio del governo italiano e lo dico a malincuore", aggiunge il leader della Lega, che poi annuncia: "Ci sono almeno una trentina di città italiane con sindaci della Lega che manterranno in vigore gli spettacoli teatrali senza pubblico ma visibili in streaming e gli artisti verranno pagati. Ringrazio i sindaci che stano portando avanti questa battaglia di lavoro e bellezza".

"A me -sottolinea- non interessano governini, governoni e governetti... con Renzi, Zingaretti e Conte ho poco a che fare. A me interessa che ci ascoltino. Collaborare sì, ma non mi interessano poltrone".