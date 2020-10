Covid, Bassetti: "Moltissimi politici mi chiedono come curarsi"

(Fotogramma)

"Moltissimi politici mi chiamano, da tutto l'arco costituzionale, destra, sinistra, e mi chiedono come curarsi per Covid o come curare amici e familiari. Anche chi è al Governo". Lo ha affermato Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, ospite di 'Un giorno da pecora' su RaiRadio1.

"Vedo tanto disordine in ospedale o nei pronto soccorso nell'affrontare Sars-CoV-2. Non c'è un principio unico, ad esempio c'è chi ricovera i pazienti con la febbre e chi no. Mancano linee guida nazionali, e questo ci porta ad aver un dato italiano diverso dalla realtà dei fatti", ha aggiunto.

"C'è chi dice che passo più tempo in tv? Non rispondo a questi.... non li voglio nominare, io penso a come trattare meglio i pazienti", ha chiosato Bassetti sollecitato sull'argomento dai conduttori.