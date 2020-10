Covid, Zampa: "Ancora in condizioni di imprimere frenata a contagi"

(Afp)

“Siamo ancora nelle condizioni di imprimere una grande frenata ai contagi. La curva deve scendere da qui al 24 novembre, la data che sta sul Dpcm non è casuale. Tea una settimana misureremo l'impatto delle nuove restrizioni. Ma noi non ci arrendiamo e lo si vede dalle scelte che stiamo facendo: supereremo i 200mila tamponi al giorno, l'accordo con i medici di base potenzierà la rete, c'è il via libera al test rapido anche a scuola”. Lo dice, intervistata da Avvenire, Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute.

“Sapevamo - osserva - che i contagi sarebbero continuati ad aumentare. Nessuno al governo ha mai detto che il virus avrebbe smesso di circolare, non è vero che ci siamo fatti trovare impreparati. Guardate a quello che sta accadendo in Francia, Germania, Belgio. La verità è che nessun sistema sanitario può reggere a una crescita dei contagi all'infinito. Ma la stella polare non è cambiata: un lockdown come quello di marzo-aprile non ce lo possiamo permettere, rischieremmo di non rialzarci più”. E alla domanda se sia meglio chiudere tutto piuttosto che chiudere a metà, Zampa risponde: “È una tesi che mi dà la possibilità di spiegare il senso dell'ultimo Dpcm: bisogna stare in casa il più possibile. Dopo l'ufficio non ci devono essere occasioni per stare in giro. Occorre isolarci e rinunciare alla vita sociale, nelle relazioni familiari non andare oltre i conviventi perché anche aprire le porte a un cuginetto può esporre a rischi”. “Lo dico a malincuore: vedremo - afferma - quali risultati, in termini di contagio, verranno fuori da manifestazioni di persone assembrate e senza mascherina”.

In merito al fatto che le nuove misure potrebbero non essere sufficienti a piegare la curva, Zampa riferisce: “Non le abbiamo ancora provate tutte. Nel caso in cui non ci fossero i risultati attesi, potrebbe essere necessario stringere ulteriormente mantenendo il più possibile il lavoro e non privando i ragazzi delle elementari e delle medie”. Quanto alle Regioni che chiedono di non tracciare più gli asintomatici: “E una ipotesi che non prendiamo in considerazione - dice - La ricerca massiccia degli asintomatici è essenziale. Chiaro poi che in aree come Milano e Napoli la pressione sui sintomatici è così grande che si procede per priorità”.