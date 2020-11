Nuovo Dpcm, firma Conte può slittare a martedì

(Fotogramma)

Il nuovo Dpcm all'esame del governo con misure anti Covid potrebbe avere l'ok definitivo non più domani sera ma martedì. Conte e i suoi ministri stanno lavorando no stop in queste ore per poter chiudere il pacchetto di misure nel più breve tempo possibile, ma visto i tempi del dibattito in Parlamento (domani la discussione al Senato con il voto annesso sulle comunicazioni del premier inizia alle 17 e potrebbe finire tardi), più la complessità e la delicatezza della trattativa, potrebbero far slittare il 'varo definitivo' al giorno dopo.

L'ipotesi del Dpcm pronto martedì è stata ventilata durante la riunione di stasera con i capidelegazione del governo e i capigruppo della maggioranza.