Il nuovo Dpcm arriverà nelle prossime ore. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, domani terrà in Parlamento le comunicazioni sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Il premier riferirà a mezzogiorno alla Camera e alle 17 al Senato, come rende noto palazzo Chigi.