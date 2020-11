Nuovo Dpcm, le misure per le regioni gialle

(Fotogramma)

Nuovo Dpcm, ecco le misure allo studio per le regioni in area 'gialla'. Da quanto emerso nella riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza sarebbero questi i punti principali su cui stanno lavorando per quelle zone dove il rischio Covid è intermedio.

SPOSTAMENTI - Sul tavolo del governo, a quanto apprende l'Adnkronos, c'è l'ipotesi, concreta, di fermare gli spostamenti tra Comuni anche nelle zone che ricadono in regioni 'gialle', ovvero dove il rischio Covid è intermedio.

Allo studio anche il divieto di entrata e uscita tra Regioni in area 'gialla' e 'rossa'. Ci si potrà muovere solo tra Regioni 'verdi', ovvero quelle dove i dati epidemiologici sono ancora sotto controllo.

SCUOLA - Nelle regioni 'gialle' sui banchi fino alla terza media, così, come avviene per quelle 'verdi', dove i dati sul Covid sono ancora sotto controllo. A quanto apprende l'Adnkronos ci sarà la didattica a distanza solo per le scuole superiori, ovvero licei e istituti tecnici. Solo nelle regioni 'rosse' si andrà sui banchi fino alla prima media, poi Dad.