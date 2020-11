Nuovo Dpcm, quando arriverà

(Fotogramma/Ipa)

Con le regioni “c'è un dialogo continuo, ogni giorno, con i presidenti per comprendere lo stato attuale momento per momento. Il governo dividerà il Paese in 3 aree. Lo si farà attraverso dati scientifici. In giornata individueremo le diverse zone. Il Dpcm dovrebbe essere approvato in giornata, alla peggio qualche ora in più non cambierà nulla. Bisogna dare un senso di unità del nostro Paese per affrontare una malattia che porta anche instabilità sociale". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, a 'Radio anch'io' su Radio Raiuno.

Sul rafforzamento del sistema sanitario, D'Incà ha ricordato che "c'è già la richiesta di far sì che entrino immediatamente in servizio gli specializzandi degli ultimi due anni. È una seconda ondata che ha una capacità di contagio molto elevata, adesso abbiamo in datazione macchinari e mascherine. Abbiamo adottato meccanismi di verifica e controllo che ci permettono di tenere sotto controllo la situazione".

Sul dialogo con l’opposizione, ha concluso: "Proviamo a seguire le parole del presidente Mattarella creando dialogo, ieri è stata una giornata importante in questo senso. Abbiamo accolto alcuni punti presentati dal centrodestra", nelle risoluzioni votate dal Parlamento sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, relative alle nuove misure per il contrasto del Covid.