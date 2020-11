Nuovo Dpcm, regioni: misure omogenee per tutta Italia

Foto Fotogramma

Le Regioni vorrebbero misure del contenimento del virus "omogenee" su tutto il territorio nazionale. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti della Regione Lombardia dopo l'incontro del tardo pomeriggio per dare il proprio parere sul Dpcm del Governo.

Le Regioni, secondo le stesse fonti, chiedono inoltre una "valutazione del rischio epidemiologico fatto in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione regionali" e, "contestualmente al dpcm l'emanazione di un decreto con indennizzi economici per le categorie economiche". Si vorrebbe, tra le cose, anche l'esenzione 2020-21 dei tributi per tutte le attività economiche soggette a provvedimenti di chiusura.