Nuovo Dpcm, misure in vigore da venerdì

Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre. Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività. Lo rende noto Palazzo Chigi. Il Dpcm è stato firmato poco prima della mezzanotte di martedì prima e oggi è andato in Gazzetta Ufficiale