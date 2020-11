Tensione Gualtieri-Speranza in Cdm

(Foo Fotogramma)

Tensione al Cdm tra il ministro dell'Economia, Roberto Gualteri, e quello della Salute, Roberto Speranza, sul decreto Calabria per il commissariamento delle Asl. A quanto apprende l'Adnkronos, tra i due ministri ci sarebbe stato un confronto piuttosto franco. C'è chi parla addirittura di un "litigio furibondo" e le stesse fonti riferiscono che il titolare del Mef si sarebbe lamentato per non essere stato sentito sul decreto e di non aver condiviso il testo. Testo, si spiega, frutto di un accordo di tutte le forze di maggioranza.