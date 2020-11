Covid, de Magistris scrive a Conte: "In Campania si è perso il controllo"

(Fotogramma)

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha scritto una nota indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella quale esprime "viva preoccupazione per la situazione della sanità pubblica nella regione Campania". Secondo de Magistris in Campania "si è perso completamente il controllo dei vari settori che compongono la struttura della difesa della salute dei cittadini: dalla medicina territoriale di distretto, ai tamponi, dal tracciamento dei contagi, ai posti letto, ai reparti Usca, alla enorme difficoltà di curare altre patologie di persone non affette da coronavirus, perché è stato disposto il blocco dei ricoveri".