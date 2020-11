Paragone positivo: "Febbre, tosse e forti dolori alla schiena"

(Fotogramma)

“Ora sto bene, nonostante sia positivo al Covid da domenica scorsa. Ho rifatto il tampone lunedì e il risultato mi è arrivato martedì. La cosa strana è che lo avevo già fatto al Senato giovedì scorso ed era risultato negativo”. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il senatore del Gruppo Misto Gianluigi Paragone ha raccontato il suo recente contagio per Coronavirus, che sta vivendo, isolato, in casa.

“Non sono asintomatico, ho alcuni sintomi come febbre e tosse. Sono a casa, in sala da pranzo, mi sono portato il lettino e sono isolato da tutti. La cosa più fastidiosa è che non posso buttare la spazzatura da nessuna parte e devo tenerla in terrazzo...”.

Qual è la cosa più dolorosa di questi giorni? “Ho avuto un dolore molto forte alla schiena per tutto lunedì, notte compresa. Sentivo delle fitte fortissime alle ginocchia e nei punti dove mi ero fatto male per l'incidente che ho avuto qualche mese fa”. Come si sta curando? “Ho preso una Tachiprina lunedì e poi prendo l'aspirina come anticoagualante, al momento solo questo. Poi ovviamente tengo tutto sotto controllo con il saturimetro”. Ha idea di dove possa aver contratto il contagio? “No, anche se ho messo in atto tutte le misure anti contagio, purtroppo è un virus difficile da mappare”, ha detto a Rai Radio1 Paragone.