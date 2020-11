Calabria, Zuccatelli nuovo commissario alla sanità

(Fotogramma)

Giuseppe Zuccatelli è il nuovo commissario alla sanità calabrese. Lo annuncia su Twitter il ministro per il Sud Peppe Provenzano. "In Cdm abbiamo appena nominato il nuovo commissario alla sanità in Calabria. È il dott. Giuseppe Zuccatelli, persona di grande competenza e capacità operativa. Avrà tutto il sostegno per l'emergenza e oltre, dando pari dignità ai cittadini, recuperando ritardi e diritti perduti", scrive l'esponente Pd.

Nel comunicato diffuso al termine della Cdm si legge che "il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, di concerto con il Ministro della salute Roberto Speranza, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, ha deliberato la nomina del dott. Giuseppe Zuccatelli a commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria. Il Commissario è incaricato di relazionare, con cadenza semestrale, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri affiancanti in merito all’attività svolta, ferme restando le verifiche trimestrali e annuali previste dalla normativa vigente. Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 22.35".

Zuccatelli sostituisce Saverio Cotticelli, che ha ammesso in una intervista tv di non essere a conoscenza delle disposizioni del governo né tantomeno di essere stato incaricato dal governo anche del programma operativo per la gestione dell’emergenza Covid.