Covid, Speranza: "Mi assumo responsabilità chiusure per evitare contagio"

(Fotogramma)

"Mi assumo la responsabilità di firmare le ordinanze di chiusure, come Ministro della Salute. Se serve fare una misura per salvare la vita alle persone, per limitare il contagio, per ridurre i nostri malati, le persone che non ce la fanno, per dare una mano ai medici, infermieri che sono sul fronte, è giusto farle queste misure. Non sono una punizione per quel territorio, ma un modo per aiutarlo a uscire dalla fase più difficile". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a Stasera Italia.

I 21 parametri che servono a individuare la criticità della Regione "sono assolutamente oggettivi - ha ribadito Speranza - costruiti dalla Comunità scientifica del nostro Paese e condivisi da 24 settimane da tutte le Regioni italiane. Sulla base di questi parametri sono state valutate tutte le Regioni e nessuna in 24 settimane ha mai eccepito su nulla. Sono tra l'altro le Regioni ad alimentare la piattaforma di partenza del database dell'Istituto Superiore di Sanità: da quei dati, dalla fotografia epidemiologica di ciascuna Regione, decidiamo le misure per evitare danni ancora più gravi".