Berlusconi: "Postumi covid via lentamente"

"Lentamente, un poco alla volta, se ne stanno andando i postumi del covid". Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con Che tempo che fa, risponde così alle domande sulle proprie condizioni. Il leader di Forza Italia ha dovuto fare i conti con il covid. "E’ stata una brutta esperienza davvero, una delle peggiori della mia vita. Non posso dire di stare bene mentre intorno a noi c’è lo spettacolo dei lutti e della crisi, nessuno pensa possa dire di stare bene in questa tragedia collettiva", dice.