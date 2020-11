Calabria, Zuccatelli: "Contento per nomina ma frastornato, anch'io positivo al Covid"

(Fotogramma)

"Sono contento della nomina a commissario, naturalmente, perché il mio lavoro mi piace, ma sono frastornato dalle centinaia di messaggi e telefonate che sto ricevendo in un momento in cui sono anche stanco perché sono in quarantena, essendo risultato positivo al coronavirus, sebbene asintomatico". Lo ha detto, raggiunto telefonicamente dall'Adnronos, Giuseppe Zuccatelli, nominato stasera dal Consiglio dei ministri nuovo commissario ad acta per la sanità calabrese in riferimento all'emergenza Covid-19.