Calabria, Mimmo Lucano: "Gino Strada in squadra sanità? Credo accetti"

(Fotogramma/Ipa)

di Sibilla Bertollini

"La situazione sanitaria in Calabria non è altro che il riflesso di un sistema corrotto, un sistema di 'poteri forti' che agisce nell'ombra entro un circuito economico, un sistema che per anni ha dissanguato la nostra terra. Difficile venirne a capo se non si ricomincia dalla competenza e dalla legalità. Ma è mai possibile nominare come responsabile della Sanità un generale dei carabinieri, un militare?". E' l'interrogativo che pone Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, commentando all'Adnkronos l'uscita di scena del commissario Saverio Cotticelli e la nomina di Giuseppe Zuccatelli. Secondo Lucano le dichiarazioni dell'ex commissario "sono sconcertanti, nonostante si sia poi giustificato". Una persona, aggiunge, "che sembra essere stata messa lì per garantire equilibri in un settore strategico".

"L'emergenza degli ospedali calabresi è precedente alla pandemia. Due esempi: del nosocomio di Siderno non c'è più traccia, nella struttura di Locri, anno dopo anno, sono stati indeboliti tutti i reparti. E poi la politica parla di potenziare la sanità? Curarsi in Calabria è diventato ormai un lusso", sottolinea l'ex sindaco di Riace che, in merito alla nuova nomina di Zuccatelli, dice essere "una risposta non del tutto sufficiente".

Intanto, in queste ore circola l'ipotesi di coinvolgere il fondatore di Emergency Gino Strada nella squadra della Sanità calabrese. "Ieri ho avuto una conversazione telefonica con Gino Strada, che ricordo è cittadino onorario di Riace. E' una persona speciale, soprattutto preparata. Sarebbe il nome giusto al momento giusto, una luce in mezzo alle ombre di poteri forti e perversi. Credo accetti questo ruolo in un momento emergenziale per la Calabria assimilabile agli scenari dove ha combattuto in prima linea in tutto il mondo".