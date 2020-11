Fisco, le proposte della Lega per il taglio tasse

(Fotogramma)

"Da giugno non abbiamo notizie del taglio delle tasse, annunciato da Conte agli Stati generali, ora offriamo noi al Paese questa proposta di taglio dell'Iva, di taglio delle tasse". Così Matteo Salvini, parlando al Senato, nel corso di una conferenza stampa presso la sala Nassirya, sul tema delle proposte della Lega per far fronte alla crisi economica. "Nell'ottica dello spirito collaborativo abbiamo fatto i compiti a casa, a posto del presidente del Consiglio", dice il leader della Lega.

"Si tratta di investire 20 miliardi, una spinta ai consumi notevole, una cosa che riguarda tutta Italia da nord a sud" spiega Salvini. "Passiamo da 4 a 2 aliquote", e "su questo progetto potrebbe esserci - sottolinea - veramente l'unità nazionale".

Il leader della Lega entra nel dettaglio e illustra la proposta: "Sconto Iva dal 22 al 20, per abbigliamento, settore dell'arredamento, settore dell'auto, settori a cui daremmo una boccata di ossigeno, mentre portare da 4 a 0 l'aliquota per i generi di prima necessità significa aiutare chi sta allo Zen, ad esempio".

Quanto al Mes, Salvini ribadisce la linea: "La prossima emissione di buoni del tesoro potrebbe raccogliere in quattro giorni il triplo del Mes, allora di cosa stiamo parlando. Su questo non cambierò mai idea".

Poi, a chi gli chiede della vicenda del commissario alla Sanità in Calabria, il leader della Lega risponde: "Spero che il prossimo commissario sia calabrese, medici calabresi hanno guarito Boris Johnson, non entro poi nel merito dei nomi. L'ultimo nominato applica il principio del 'fate l'amore non la guerra', mi pare che la Calabria abbia bisogno di altro".

A margine, sul voto negli Stati Uniti e il vincitore, mette in chiaro: "Quando ci sarà l'ufficialità del voto avrà le mie congratulazioni. I rapporti con gli Usa resteranno ottimi, ma il vincitore non deve venire decretato dai giornali", conclude Salvini.