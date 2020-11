Boccia: "Non torna lockdown come marzo"

Foto Fotogramma

"Il lockdown" come quello di marzo "non ce lo avremo e non ce lo possiamo permettere, il Paese non reggerebbe. Ma questo non vuol dire escludere rigorosi lockdown territoriali". Lo dice il ministro Francesco Boccia parlando dell'emergenza Coronavirus a Porta a Porta.

"La prossima settimana" potrebbero esserci altre zone rosse che, come le attuali, "vivono un lockdown sostenibile e poi forse ci saranno altre misure restrittive che siamo pronti a fare", aggiunge Boccia.