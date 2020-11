Calabria, Meloni: "Scelta Gino Strada politicizzata"

(Foto Fotogramma)

Quella di Gino Strada per la Sanità in Calabria è "una scelta molto politica. Sono tutte scelte molto politicizzate e mio mi chiedo se sia il tempo di fare politica su una materia come quella che stiamo trattando". Così Giorgia Meloni a SkyTg24.

"Temo che le iniziative" messe in campo dal governo "non scongiureranno un altro lockdown. L'impressione è che si proceda a tentoni. Non si aspetta nemmeno di vedere i risultati delle misure messe in campo", ha detto ancora la leader di FdI.

"Il sistema" messo in piedi dal governo contro il Covid "è complesso e tema sia inefficace. Le misure nelle varie zone non sono tra le più efficaci, la diversificazione territoriale la condivido però la diversificazione ha senso su base provinciale", ha aggiunto. "La diffusione non avviene nei ristornati, il tema sono i mezzi pubblici. Il governo oggi arriva a parlare del tema mezzi pubblici", ha spiegato la leader di FdI.

"Se si arriverà a un nuovo lockdown, che io credo vada scongiurato, l'Italia avrebbe un contraccolpo molto significativo e ci sarebbero responsabilità che prima o poi andranno identificate, perchè io sono convinta che si potesse evitare", ha sottolineato Meloni.