Covid Sardegna, riapertura discoteche: mozione sfiducia a Solinas

Movimento 5 Stelle, Progressisti, Partito Democratico e Leu hanno depositato stasera una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione, Christian Solinas "alla luce degli sviluppi odierni sul caso della riapertura delle discoteche in Sardegna. Quanto successo è estremamente grave - affermano i consiglieri regionali di opposizione -, i sardi non meritano di essere governati in questo modo. La fiducia e la trasparenza sono valori fondamentali e il Presidente Solinas li ha violati".

Gli esponenti di centrosinistra e Cinquestelle si rivolgono anche ai colleghi di maggioranza: "come opposizioni unite chiediamo la condivisione della mozione da parte di tutti i colleghi che tra la maggioranza abbiano il senso di responsabilità e l'onestà intellettuale di riconoscere un fallimento di governo".