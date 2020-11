Lockdown Italia, Zingaretti: "Vedremo nei prossimi giorni"

(Fotogramma)

"Lo vedremo nei prossimi giorni". Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, risponde così al Tg3 sulla possibilità di un lockdown generalizzato per l'emergenza coronavirus in Italia. "Ma bisogna aver chiara una cosa: il problema non sono le regole ma il virus e le regole servono a fermare il virus. Questo porterà l'Italia a rinascere. Per questo, anche su questo, bisogna essere più uniti".

"Io credo sia una buona proposta, che vada valutata e accolta coinvolgendo tutte le opposizioni", ha detto a proposito della apertura a una collaborazione avanzata da Forza Italia sulla legge di Bilancio. "Noi dobbiamo offrire sicurezza agli italiani e questo vuol dire due cose: fermare la curva del virus e costruire un modello di sviluppo che crei lavoro e benessere. E su questa grande sfida è bene che tutti abbiano l'opportunità di cimentarsi, nella differenza dei ruoli ma unendo l'Italia".