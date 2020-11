Vaccino covid, Berlusconi: "Sia per tutti e gratuito"

(Afp)

"C'è oggi una speranza dal vaccino" la Ue "acquisterà 300miioni di dosi, oltra 40 milioni saranno per l'Italia, finalmente si vede luce all'orizzonte". Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervistato dal TG5 delle 13.

Il vaccino "dovrà essere disponibile per tutti e gratis", chiede il leader azzurro che sottolinea: "Ora serve concentrarsi sulle cose da fare, serve un atteggiamento costruttivo, smettere di litigare e lavorare insieme per uscire dalla crisi prima che sia troppo tardi, prima che il virus faccia troppe vittime e comprometta definitivamente la nostra economia".

"Essere giunti impreparati alla seconda ondata è grave afferma Berlusconi - ma non è il momento delle recriminazioni". Ricordando di "aver fatto il premier per quasi dieci anni - dice - so come sia difficile e non rivolgo facili accuse al premier Conte".

Dobbiamo "stringerci intorno alle istituzioni come chiede il capo dello Stato, la maggioranza deve ascoltarci e noi dobbiamo condividere le decisioni della maggioranza". "Faccio un appello alle forze politiche e al governo per lavorare insieme, solo così potremo vincere", conclude il leader azzurro.