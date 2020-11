Zampa: "A Natale a tavola solo parenti di primo grado"

(Fotogramma)

"Non credo che ci possano essere allenamenti delle misure per Natale: dovremo anzi prevedere molto probabilmente una limitazione delle persone riunite a non oltre il primo grado di parentela. Credo che sarà un Natale ben diverso da quello che abbiamo conosciuto" . Così il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

Quanto alla divisione dell'Italia in tre colori, "abbiamo adottato un modello flessibile dove ogni regione ha un colore ma si possono prendere decisioni affinché le misure messe in campo diventino di carattere nazionale, come ad esempio potrebbe essere quella del coprifuoco. Non mi aspetto alcun allentamento in futuro. Io credo - ha aggiunto la numero due della Salute - che dobbiamo fare lo sforzo di mantenere quello che abbiamo scelto: mantenere il più possibile il Paese produttivo lasciando il tempo necessario alle misure di mostrare la loro efficacia".

"Tutte le regioni - ha sottolineato il sottosegretario alla Salute - stanno dando i dati e dove avevamo dei problemi, come in Campania, abbiamo mandato gli ispettori, che lunedì faranno un puntuale report. Sulla base di questi dati, decideremo come agire".